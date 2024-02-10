Вяльбе не стала загадывать, выиграет ли лыжник Большунов все гонки на Спартакиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов на каждый старт выходит побеждать.

«Я смотрела сегодняшнюю гонку с пятого круга. Видела, как убежал Женя Белов, но, на мой взгляд, он сделал это слишком рано. Сегодня была очень плотная, классная борьба, красивая гонка. Саша одержал вторую победу, но я не хочу загадывать, сможет ли он выиграть здесь все гонки, пусть он сам себе загадывает, но, конечно, он на каждый старт выходит побеждать», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В субботу Большунов выиграл скиатлон. В пятницу он первенствовал в спринте классическим стилем.