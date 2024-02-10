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Лыжные гонки

10 февраля, 17:01

Вяльбе не стала загадывать, выиграет ли лыжник Большунов все гонки на Спартакиаде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов на каждый старт выходит побеждать.

«Я смотрела сегодняшнюю гонку с пятого круга. Видела, как убежал Женя Белов, но, на мой взгляд, он сделал это слишком рано. Сегодня была очень плотная, классная борьба, красивая гонка. Саша одержал вторую победу, но я не хочу загадывать, сможет ли он выиграть здесь все гонки, пусть он сам себе загадывает, но, конечно, он на каждый старт выходит побеждать», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В субботу Большунов выиграл скиатлон. В пятницу он первенствовал в спринте классическим стилем.

Источник: https://tass.ru/sport/19953381
Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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