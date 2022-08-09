Клебо может пропустить до трех месяцев полноценной подготовки из-за травмы

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить до трех месяцев полноценной подготовки к сезону из-за травмы в области задней поверхности бедра.

«Это растяжение сухожилия, а не мышцы. Я слышал, что на его заживление уходит больше времени, чем при переломе ноги. Я немного тренируюсь, но меньше, чем должен был. Подолгу работаю в воде и не бегал уже пять недель.

Мне приходится тренироваться очень внимательно и быть невероятно точным при выполнении упражнений, которые я повторяю в каждую сессию. Мне, пожалуй, нужно отыскать терпение, которое проявляется на рыбалке с дедушкой. Там я терпелив, но ни в чем другом.

Все идет в верном направлении. Пока что очень медленно, но я очень верю, что упражнения дают хороший результат. Мы используем советы дедушки и стараемся все делать правильно. План составляется на одну неделю вперед", — приводит слова Клебо TV2.

Отмечается, что Клебо уже тренируется на лыжероллерах, но продолжает подготовку по альтернативной программе.