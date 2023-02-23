Бородавко предположил, выиграет ли Клебо все шесть золотых медалей на ЧМ-2023

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мыслями о чемпионате мира-2023.

«Буду ли следить за чемпионатом мира? По возможности послежу, конечно. Нужно посмотреть на готовность соперников. Думаю, у мужчин норвежцы все выиграют. У женщин, конечно, фаворитки — шведки. Но я думаю, что свои медали возьмут и норвежки, и финки, и немки, и американки.

Выиграет ли Клебо шесть золотых медалей? Все предпосылки к этому есть. Он постоянно совершенствуется. Самая сложная для него гонка — марафон на 50 км, там все будет зависеть от Ийво Нисканена», — приводит «Чемпионат» слова Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 проходит в Планице с 21 февраля по 5 марта.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в марте 2022 года. В октябре прошлого года отстранение было продлено до конца сезона-2022/23.