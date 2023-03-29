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Бородавко отреагировал на переход Ступак в группу Сорина

Мария Гусева
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на переход Юлии Ступак в группу тренера Егора Сорина.

«Переход к другому тренеру — нормальное явление, — цитирует Sport24 Бородавко. — С моей стороны была договоренность: будет оказана помощь, поддержка. Она считает, что лучше подготовится в группе Сорина. Пожалуйста! Я это воспринимаю достаточно спокойно. Надо у Юлии узнать, будет ли она принимать участие в тренировочном процессе с Крамером. Я в такие тонкости не посвящен. Сама суть нашего разговора должна остаться между нами. Будет неправильно, если начну комментировать. Все в порядке. Мы очень по-доброму пришли к этому решению».

В начале марта 2023 года россиянка объявила об уходе из группы старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, техкратный призер чемпионатов мира.

Источник: Sport24
Юлия Ступак (Белорукова)
Юрий Бородавко
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