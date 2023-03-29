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Сорин: «Пока не было никакого перехода Ступак в мою группу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер Егор Сорин прокомментировал информацию о переходе ведущей российской лыжницы Юлии Ступак в свою группу.

29 марта Ступак сообщила в соцсетях, что она сменила группу Юрия Бородавко на работу с Сориным.

«Пока не было никакого перехода. Ничего констатировать не могу. Все решения принимаются на тренерском совещании. Списки должны утвердить в Федерации и Минспорте. Пока что о переходе рано говорить. Да, Юлия планирует, как и мы. По факту посмотрим, что получится», — приводит слова Сорина.

28-летняя Ступак — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-29-sorin-poka-ne-bylo-nikakogo-perekhoda-stupak-v-moyu-gruppu
Егор Сорин
Юлия Ступак (Белорукова)
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