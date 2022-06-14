Бородавко — о заявлении норвежского лыжника Клебо: «Пусть они свои хотелки оставят при себе»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о заявлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который не нуждается в соперничестве с российскими лыжниками на международных турнирах.

«Все выступления норвежцев одинаковые, и ответ им один. В международных соревнованиях участвуют спортсмены из всех стран. Это не вечеринка и не день рождения, где они хорошо проводят время и общаются с приятными ими людьми. Это соревнования, где все друг с другом соперничают. Пусть они свои хотелки оставят при себе, не им решать, будут ли россияне участвовать в международных турнирах или нет», — сказал Бородавко «СЭ».

Клебо в интервью TV2 отметил, что ему не нужно участие Александра Большунова в международных соревнованиях, чтобы мотивировать себя.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.