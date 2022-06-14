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Сегодня, 13:26

Бородавко — о заявлении норвежского лыжника Клебо: «Пусть они свои хотелки оставят при себе»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о заявлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который не нуждается в соперничестве с российскими лыжниками на международных турнирах.

«Все выступления норвежцев одинаковые, и ответ им один. В международных соревнованиях участвуют спортсмены из всех стран. Это не вечеринка и не день рождения, где они хорошо проводят время и общаются с приятными ими людьми. Это соревнования, где все друг с другом соперничают. Пусть они свои хотелки оставят при себе, не им решать, будут ли россияне участвовать в международных турнирах или нет», — сказал Бородавко «СЭ».

Клебо в интервью TV2 отметил, что ему не нужно участие Александра Большунова в международных соревнованиях, чтобы мотивировать себя.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

Эвен Нортуг. Норвежский лыжник не хочет видеть ни российских спортсменов, ни их флаг

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
Юрий Бородавко
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Клебо: «Мне не нужен Большунов, чтобы себя мотивировать»
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