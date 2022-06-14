Губерниев считает, что Клебо лукавит в своем заявлении про российских лыжников

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что он не нуждается в соперничестве с российскими лыжниками на международных турнирах.

«Клебо имеет право на любые высказывания, но я ему не верю в данной ситуации. Мне кажется, настоящему спортсмену интереснее соревноваться не с самим собой, а с равным оппонентом. Думаю, он тут немножко лукавит, мне так кажется. По большому счету так часто бывает, когда великие обращают внимание только на себя. Но повторюсь, в данной ситуации он лукавит, на мой взгляд», — сказал Губерниев «СЭ».

Клебо в интервью TV2 отметил, что ему не нужно участие Александра Большунова в международных соревнованиях, чтобы мотивировать себя.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.