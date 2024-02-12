Коростелев собрал символическую футбольную команду из лыжников
Савелий Коростелев по просьбе «СЭ» составил символическую мини-футбольную команду из российских лыжников.
— На какой стадии матч лыжников против футболистов?
— Это больше вопрос к Андрюхе Романову. Он занимается договорняком с ними. Пока нет ни даты, ни места. Чисто обсуждение, когда и кому удобнее.
— Сам хочешь сыграть?
— Да. Но это все-таки немножко травмоопасно. Надо будет подумать над этим.
— Хорошо играешь? Как себя можешь оценить?
— Я не играл уже два года. Так что не знаю. До этого нормально было.
— Собери мини-футбольную команду из лыжников: вратарь и четыре полевых.
— На ворота Глеба Ретивых можно поставить. Он высокий и спринтер с хорошей реакцией. Леша Червоткин в защите. Коростелева поставим в нападении в пару с Терентьевым. В полузащите пусть Ваня Якимушкин будет, он думает хорошо, — сказал Коростелев «СЭ».