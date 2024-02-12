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Лыжные гонки

12 февраля, 09:45

Коростелев собрал символическую футбольную команду из лыжников

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Савелий Коростелев по просьбе «СЭ» составил символическую мини-футбольную команду из российских лыжников.

— На какой стадии матч лыжников против футболистов?

— Это больше вопрос к Андрюхе Романову. Он занимается договорняком с ними. Пока нет ни даты, ни места. Чисто обсуждение, когда и кому удобнее.

— Сам хочешь сыграть?

— Да. Но это все-таки немножко травмоопасно. Надо будет подумать над этим.

— Хорошо играешь? Как себя можешь оценить?

— Я не играл уже два года. Так что не знаю. До этого нормально было.

— Собери мини-футбольную команду из лыжников: вратарь и четыре полевых.

— На ворота Глеба Ретивых можно поставить. Он высокий и спринтер с хорошей реакцией. Леша Червоткин в защите. Коростелева поставим в нападении в пару с Терентьевым. В полузащите пусть Ваня Якимушкин будет, он думает хорошо, — сказал Коростелев «СЭ».

Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. «Складывается ощущение: многие смирились, что Большунов выигрывает». Интервью Савелия Коростелева

Сборная России по лыжным гонкам
Савелий Коростелев
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