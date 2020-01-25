Большунов выиграл скиатлон на этапе КМ в Оберстдорфе, Клебо сошел

В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В скиатлоне на 30 км победу одержал россиянин Александр Большунов. На 0,8 секунды он опередил норвежца Симена Крюгера. Его соотечественник Шур Рете — третий. Андрей Ларьков показал шестой результат. Сергей Устюгов — 25-й. Йоханнес Клебо сошел.

Лыжные гонки

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Скиатлон, 15+15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.40,6

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 0,9

3. Шур Рете (Норвегия) — 1,2

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 2,5

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2,9

6. Андрей Ларьков (Россия) — 6,1

9. Евгений Белов (Россия) — 18,8

10. Александр Бессмертных (Россия) — 19,1