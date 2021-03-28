Большунов рассказал о тактике в скиатлоне на чемпионате России

Александр Большунов 28 марта во время флеш-интервью прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России.

«Тактику строил по своему состоянию и по работе лыж. На коньковой части лыжи сработали очень хорошо. Когда после первого конькового круга вышел вперед, немного поработал, и ребята отстали. Поэтому решил, что нужно работать своим темпом и доезжать до финиша», — признался Большунов.

30 км дистанции Большунов преодолел за час, восемь минут и 53 секунды. Иван Якимушкин уступил лидеру 47 секунд, опередивший на долю секунды Андрея Ларькова.