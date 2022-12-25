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Сегодня, 12:23

Большунов выиграл квалификацию классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске

Мария Гусева
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Александр Большунов выиграл квалификацию спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Красногорске.

Спортсмен преодолел дистанцию в 1,4 км за 3 минуты и 01,03 секунды. Вторым стал Александр Терентьев (отставание 1,43 секунды), третье место занял Сергей Устюгов (2,04).

Полностью с результатами квалификации можно ознакомиться по этой ссылке.

Финал спринта классическим стилем у мужчин пройдет сегодня, 25 декабря и начнется в 13.30 (мск).

Александр Большунов
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