Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:30

Непряева показала лучший результат в квалификации классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Наталья Непряева показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Красногорске.

Спортсменка пробежала дистанцию в 1,4 км за 3 минуты и 28,50 секунды. Елизавета Пантрина, ставшая второй, уступила Непряевой 8,09 секунды.

Полностью с результатами квалификации можно ознакомиться по этой ссылке.

Финал спринта классическим стилем у женщин состоится сегодня, 25 декабря и начнется в 13.30 (мск).

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
0
Читайте также
Главная звезда чемпионата России отказалась от участия. Новая потеря — Александра Трусова
«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коростелев заявил, что догнать Большунова — нереально
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости