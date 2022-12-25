Непряева показала лучший результат в квалификации классического спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Наталья Непряева показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Красногорске.
Спортсменка пробежала дистанцию в 1,4 км за 3 минуты и 28,50 секунды. Елизавета Пантрина, ставшая второй, уступила Непряевой 8,09 секунды.
Полностью с результатами квалификации можно ознакомиться по этой ссылке.
Финал спринта классическим стилем у женщин состоится сегодня, 25 декабря и начнется в 13.30 (мск).
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