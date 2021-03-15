Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Большунов рассказал, за счет чего он может лучше противостоять Клебо

07:24
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
Теги:

Российский лыжник Александр Большунов 14 марта в интервью Dagbladet рассказал о своей борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Как бороться с Клебо? Наверное, мне нужно больше работать, чтобы выигрывать чаще. В идеале начать даже совместные тренировки, это поможет нам обоим», — признался Большунов.

Александр Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса, чемпион мира в скиатлоне.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир