Большунов рассказал, за счет чего он может лучше противостоять Клебо
07:24
Российский лыжник Александр Большунов 14 марта в интервью Dagbladet рассказал о своей борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо.
«Как бороться с Клебо? Наверное, мне нужно больше работать, чтобы выигрывать чаще. В идеале начать даже совместные тренировки, это поможет нам обоим», — признался Большунов.
Александр Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса, чемпион мира в скиатлоне.
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