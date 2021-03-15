Восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген объяснила доминирование Норвегии в лыжах

Восьмикратная олимпийская чемпионка, норвежка Марит Бьорген 15 марта в интервью NRK прокомментировала преимущество Норвегии в лыжных видах спорта.

«Почему норвежцы так хороши в лыжах? Да у нас же все только научатся ходить, как сразу же встают на лыжи, девочек и мальчиков учат с малых лет технике бега. У меня сейчас маленькие сыновья, и в детском саду они уже занимаются лыжами. Спортсменов у нас также много, так что тренерам сборной есть из кого выбрать. Не забывайте, что такие имена как Клебо, Нортуг, Йохауг и Бьорген — это примеры для молодежи», — заявила Бьорген.

В лыжном зачете ЧМ-2021 Норвегия выиграла 18 медалей, девять из которых — золотые. У России пять медалей (одна золотая).