Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

3 февраля, 13:11

Большунов победил в спринте на этапе Кубка России в Тюмени, одержав 16-ю победу в 16 гонках сезона

Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России

Лыжник Александр Большунов победил в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка России. Соревнование проходило в Тюмени.

Спортсмен прошел дистанцию за 4 минуты 6,51 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев, отстав от лидера на 0,83 секунды. Третьим финишировал Сергей Ардашев +0,85.

Сергей Устюгов не сумел выйти в финал, финишировав на последнем месте в первом полуфинале. 31-летный лыжник лидировал по ходу гонки, но упал на повороте и сломал палку.

Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках в этом сезоне.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап. Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Александр Большунов — 4.06,51

2. Савелий Коростелев +0,83

3. Сергей Ардашев +0,85

4. Алексей Червоткин +1,25

5. Илья Семиков +1,77

6. Андрей Краснов +28,78

Александр Большунов
Алексей Червоткин
Андрей Краснов
Илья Семиков
Савелий Коростелев
Сергей Ардашев
10
46
Читайте также
Большунов одержал 17-ю победу в 17 гонках сезона Кубка России
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фалеева победила в спринте на этапе Кубка России в Тюмени

Большунов досрочно выиграл спринтерский зачет Кубка России

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости