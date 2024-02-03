Большунов победил в спринте на этапе Кубка России в Тюмени, одержав 16-ю победу в 16 гонках сезона

Большунов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени

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Лыжник Александр Большунов победил в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка России. Соревнование проходило в Тюмени.

Спортсмен прошел дистанцию за 4 минуты 6,51 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев, отстав от лидера на 0,83 секунды. Третьим финишировал Сергей Ардашев +0,85.

Сергей Устюгов не сумел выйти в финал, финишировав на последнем месте в первом полуфинале. 31-летный лыжник лидировал по ходу гонки, но упал на повороте и сломал палку.

Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках в этом сезоне.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап. Тюмень

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Александр Большунов — 4.06,51

2. Савелий Коростелев +0,83

3. Сергей Ардашев +0,85

4. Алексей Червоткин +1,25

5. Илья Семиков +1,77

6. Андрей Краснов +28,78