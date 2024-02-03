Большунов победил в спринте на этапе Кубка России в Тюмени, одержав 16-ю победу в 16 гонках сезона
Лыжник Александр Большунов победил в спринте классическим стилем на шестом этапе Кубка России. Соревнование проходило в Тюмени.
Спортсмен прошел дистанцию за 4 минуты 6,51 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев, отстав от лидера на 0,83 секунды. Третьим финишировал Сергей Ардашев +0,85.
Сергей Устюгов не сумел выйти в финал, финишировав на последнем месте в первом полуфинале. 31-летный лыжник лидировал по ходу гонки, но упал на повороте и сломал палку.
Большунов одержал 16-ю победу в 16 гонках в этом сезоне.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
6-й этап. Тюмень
Мужчины
Спринт, классический стиль
1. Александр Большунов — 4.06,51
2. Савелий Коростелев +0,83
3. Сергей Ардашев +0,85
4. Алексей Червоткин +1,25
5. Илья Семиков +1,77
6. Андрей Краснов +28,78