Устюгов сломал палку и не смог выйти в финал классического спринта в Тюмени

Российский лыжник Сергей Устюгов не сумел выйти в финал классического спринта на шестом этапе Кубка России в Тюмени.

31-летный лыжник лидировал по ходу первого полуфинала, но упал на повороте и сломал палку. Устюгову передали новую палку, но он откатился на последнее место, финишировав за 4 минуты 33,25 секунды.

Первое место в первом полуфинале занял Савелий Коростелев, пробежавший дистанцию за 4 минуты 12,14 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание +0,20), третьим — Владимир Фролов (+0,86).