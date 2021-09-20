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Восемь российских лыжников выступят на соревнованиях в Китае

10:24
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что восемь российских лыжников будут принимать участие в соревнованиях в Китае.

В Китай поедут Рауль Шакирзянов, Константин Главацких, Иван Кириллов, Никита Егоров, Диана Головань, Марина Черноусова, Габриелла Калугер и Анастасия Москаленко.

«Это ребята, которые уехали в Китай тренироваться. Когда начнется зимний сезон, они примут участие в местных соревнованиях. В первую очередь это связано с хорошими отношениями с китайской федерацией. По факту, это помощь китайской стороне. У ребят хорошие FIS-пункты, и, если китайцы будут с ними соревноваться, выполнят критерии для попадания на домашние Олимпийские игры.

Тем не менее, для нас плюс тоже есть. Ребята съездят, посмотрят, какой там снег, какие трассы, расскажут нам. У нас там и сервисмен есть, это важно перед Играми", — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

В Пекине состоятся зимние Олимпийские игры. Они пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210920/lyzhi-1750906927.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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