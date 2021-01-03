Большунов о победе в гонке преследования на «Тур де Ски»: «Не сказал бы, что было легко»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке преследования в швейцарском Валь-Мюстаире в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Не сказал бы, что победа пришла легко. Сегодня пришлось потрудиться. На последних кругах было особенно тяжело, но я рад, что смог сегодня финишировать с более хорошим временем. В принципе, позиция после трех этапов неплохая, впереди еще много гонок, будем бороться», — сказал в эфире «Матч ТВ» Большунов.

Большунов выиграл гонку преследования с отрывом от финишировавшего вторым Артема Мальцева в 53,7 секунды.