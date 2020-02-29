Большунов не примет участия в эстафете на этапе в Лахти
17:32
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не побежит эстафету в составе сборной на этапе Кубка мира в финском Лахти.
В субботу Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на 15 км.
— Я не приму участия в завтрашней эстафете, — цитирует «РИА Новости» Большунова.
?Большунов сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо, третьим — еще один представитель Норвегии Пол Голберг.
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