Юрий Бородавко, личный тренер Александра Большунова, рассказал, как его ученик отреагировал на новости от норвежской команды. Они, напомним, отказались лететь на североамериканские этапы Кубка мира из-за коронавируса.

— Как Александр воспринял новость, что норвежцы не приедут? — вопрос Бородавко.

— Сказать за него не могу. Но какой-то большой радости в его глазах я не увидел, — ответил Бородавко.

— То есть он хотел до последнего рубиться с сильнейшими?

— Он настоящий спортсмен и не раз это доказывал. Ему нравится конкуренция и он всегда настроен биться с лучшими. (Владимир Иванов)