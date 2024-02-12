Биатлонистка Кудисова — об участии в лыжной спартакиаде: «Не получилось поехать в Златоуст. Не хотелось бы это обсуждать»

Российская биатлонистка Алина Кудисова ответила на вопрос, почему она участвует в лыжной спартакиаде, а не в биатлонной. Кудисова в Тюмени выступила в коньковой разделке на 10 км.

— Почему вы не на биатлонной спартакиаде?

— Я уже говорила, что у меня туда не получилось поехать. Не хотела бы это обсуждать. Пусть оно останется так, как есть. Я сейчас здесь, мои задачи здесь, моя работа и главная гонка сейчас здесь.

— Подробности раскрывать не будете?

— Нет. Думаю, не стоит.

— Какую задачу ставил на гонку Артем Истомин?

— Работать по кругам. Так как было два круга на дистанции, то главная задача была — отработать максимально эффективно второй круг. Но меня немного по силам не хватило. Я пыталась все сделать на первом. Было мне тяжеловато. Сделала все, что могла. Артем Евгеньевич ставил задачу работать на свои силы и не выхолащиваться на первой части дистанции.

— В первый раз с лыжницами соревнуетесь на таком уровне?

— Да. Спартакиада, наверное, сравнима с чемпионатом России. Все самые сильнейшие спортсмены здесь, все самые высокие скорости и самые готовые люди здесь.

— Ваши подруги из биатлона Елизавета Каплина и Екатерина Носкова как-то настраивали вас? Подсказывали что-то? Они ведь тоже участвовали в лыжных стартах.

— Я вчера написала Лизе: «Где я «капну» на этом круге?» Конечно, они меня поддержали. Но у них свои старты были два дня подряд. Что им мне советовать? Я сама все знаю, не маленькая уже, — сказала Кудисова.