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12 февраля, 10:42

Ступак — о словах Вяльбе про проблемы с головой: «Как говорится, в семье не без урода»

Лыжница Ступак не обиделась на Вяльбе за слова о проблемах с головой
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Юлия Ступак
Юлия Ступак.
Фото Global Look Press

Лыжница Юлия Ступак после выступления в гонке коньковым ходом с раздельным стартом на Всероссийской спартакиаде прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о проблемах спортсменки.

— Вяльбе перед началом спартакиады жестко высказалась про вас. Что эти слова у вас вызвали? Или вы привыкли к такому треш-току со стороны Елены Валерьевны?

— Могу сказать одно: проблемы с головой в моем случае — огромный бонус, данный мне свыше. Я неординарный спортсмен. Знаю все свои сильные стороны, но и про слабые всегда говорю. Не считаю это чем-то плохим, смешным. Показывать слабости — огромная сила. Ничего не стесняюсь, не боюсь. За это меня любят.

— То есть заканчивать мыслей нет?

— Этот вопрос мы опустим. Я не хочу даже комментировать.

— А это у вас просто такая своеобразная манера общения? Елена Валерьевна говорит такие слова, что ты прекрасна, все понимаешь и никогда не обижаешься. Даже дочкой тебя назвала!

— Я не обижаюсь ни в коем случае. Действительно, мы для нее как дети. Но, как говорится, видимо, в семье не без урода. Возьму на себя роль человека с проблемами с головой. Я не обижаюсь ни в коем случае. Елена Валерьевна старается делать как лучше. У каждого спортсмена уже свой выбор. Сама приму решение. Возможно, оно у меня есть достаточно давно. Не знаю.

9 февраля Вяльбе заявила, что у Ступак проблемы с головой и если спортсменка не видит целей в спорте, то надо заканчивать карьеру.

Елена Вяльбе
Юлия Ступак (Белорукова)
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