Багрецов: «Победа Терентьева в Руке поспособствует развитию спорта в Архангельской области»

Министр по делам молодежи и спорта Архангельской области Андрей Багрецов высказался по поводу победы российского лыжника Александра Терентьева в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке.

«Он себя очень ярко проявил еще в 2019 году на Универсиаде в Красноярске. Он является полноправным членом сборной России.

Вся эта группа [тренера] Юрия Викторовича Бородавко в весенне-летний период значительную часть времени проводит в нашей Малиновке. Когда они тренируются в Малиновке, молодые лыжники тренируются там же, и они воочию могут видеть, как работают мастера лыжных гонок с большой буквы», — цитирует Багрецова ТАСС.

Время россиянина — 2 минуты 31,90 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (2.33,08), тройку замкнул его соотечественник Эрик Валнес (2.34,03).