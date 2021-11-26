Бородавко высказался о нежелании Большунова общаться с журналистами после спринта на Кубке мира

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко высказался о поведении лидера сборной России Александра Большунова после спринта на этапе Кубка мира. Спортсмен не смог пройти в полуфинал соревнований, после гонки он отказался общаться с журналистами.

«С Александром я еще не разговаривал, но мне абсолютно понятно его состояние — просто устаешь отвечать на одни и те же вопросы.

По движениям видно, что это не его темп. Его выступление я бы оценил как хорошую проработку перед завтрашним днем», — цитирует Бородавко ТАСС.

В субботу, 27 ноября, лыжники на Кубке мира в Руке выступят в гонке на 15 км классическим стилем.