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Лыжные гонки

10 февраля, 13:22

Мальцев: «Для меня третье место в скиатлоне эмоциональный подъем на оставшиеся гонки»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Артем Мальцев прокомментировал свое выступление в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших, в котором он занял третье место.

— Подготовка к Спартакиаде вся прошла без сбоев, без болезней. Остались чуть подольше в Цахкадзоре, потому что приехали туда позже из-за соревнований в Сыктывкаре. Провели 16 дней в горах. Сегодня третий день после гор, самочувствием доволен, посмотрим — что будет дальше. С каждой гонкой должно быть лучше.

— Юрий Бородавко сказал, что вам мешала травма колена. Врачи сделали все, чтобы улучшить ваше состояние.

— На самом деле я уже второй год бегаю с травмой. У меня полный разрыв заднего рога медиального мениска в колене. Думаю, что этой весной посмотрю МРТ и скорее всего буду оперировать. Потому что летом не могут давать полную нагрузку на ноги, это мешает. Это ограничивает меня.

— Вы довольны сегодняшней гонкой?

— Конечно, медаль есть медаль. Плюс это Спартакиада, гонки только начинаются. Для меня это эмоциональный подъем на оставшиеся гонки, — сказал Мальцев.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Артем Мальцев
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