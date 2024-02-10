Большунов: «Много кто пытался подрезать. Здесь нужно докатывать до финиша»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024.

— Есть ли ощущение, что на Спартакиаде борьба острее, чем на Кубке России?

— Все примерно так же. Те же соперники, те же соревнования. Какая разница, где соревноваться?

— Устюгов говорил, что пожестче ведут себя на трассе. В спринте в четвертьфинале, кажется, вас подрезал Иван Безматерных.

— Да там много кто пытался. Здесь нужно докатывать до финиша.

— В скиатлоне были такие опасные моменты?

— Много моментов было.

— Когда в скиатлоне начал делать протяжку, видели, что за вами только один лыжник? Или назад не смотрите?

— Я посмотрел. Мне было интересно, кто это был.

— Удивился, что это Илья Семиков?

— Нет. Это не первый скиатлон, когда он поддерживает темп.

— Все хвалят вашу работу на спусках. Сколько уделили времени этому компоненту?

— Ничего не уделял.

— Когда про гонку забываете?

— Все уже. Уже следующая гонка послезавтра. Что тут думать?

— Спринт с кем побежите?

— Не знаю. Надо посмотреть, кто у нас кандидаты.

— Терентьев или Коростелев?

— Не знаю. Пусть между собой скидываются.