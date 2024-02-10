Большунов: «Много кто пытался подрезать. Здесь нужно докатывать до финиша»
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024.
— Есть ли ощущение, что на Спартакиаде борьба острее, чем на Кубке России?
— Все примерно так же. Те же соперники, те же соревнования. Какая разница, где соревноваться?
— Устюгов говорил, что пожестче ведут себя на трассе. В спринте в четвертьфинале, кажется, вас подрезал Иван Безматерных.
— Да там много кто пытался. Здесь нужно докатывать до финиша.
— В скиатлоне были такие опасные моменты?
— Много моментов было.
— Когда в скиатлоне начал делать протяжку, видели, что за вами только один лыжник? Или назад не смотрите?
— Я посмотрел. Мне было интересно, кто это был.
— Удивился, что это Илья Семиков?
— Нет. Это не первый скиатлон, когда он поддерживает темп.
— Все хвалят вашу работу на спусках. Сколько уделили времени этому компоненту?
— Ничего не уделял.
— Когда про гонку забываете?
— Все уже. Уже следующая гонка послезавтра. Что тут думать?
— Спринт с кем побежите?
— Не знаю. Надо посмотреть, кто у нас кандидаты.
— Терентьев или Коростелев?
— Не знаю. Пусть между собой скидываются.