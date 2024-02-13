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Коростелев: «Говорили с Большуновым, что в командном спринте будем наверстывать упущенное»

Большунов будет финишировать в эстафете на Спартакиаде 14 февраля
Артем Бухаев
Корреспондент
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Савелий Коростелев.
Фото Соцсети

Лыжник Савелий Коростелев оценил выступление сборной Архангельской области в мужской эстафете на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Команда Архангельской области с Коростелевым, Алексеем Шемякиным, Дмитрием Горошниковым и Александром Большуновым заняла седьмое место.

— Ваша задача была сделать отрыв на этапе, разве нет?

— Не получилось.

— Слишком сильные соперники?

— Погода очень тяжелая. Коррективы вносились за 5-10 минут до старта. Снег повалил в момент старта первого этапа. Уже после гонки я выяснил, что Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников болели. Леша еще вчера лежал с температурой. Часть своей работы я выполнил — догнал ребят. Понимал, что придется догонять, к сожалению, не получилось убежать. Но это тяжело сделать на таком легком круге.

— Своей работы довольны?

— Я доволен тем, как у меня получилось поработать. На первом круге я подъехал к лидерам, на втором достал их и отсиделся, потом предпринял попытку побега, но ребята дали понять, что не отпустят. Может быть, не получилось из-за снегопада. Потому что тот, кто идет первым, торит лыжню.

— Задним умом не думаете, что расстановка по этапам должна была быть другой?

— Для меня такая установка удивительна. Но на чемпионате России у нас добавится Саша Терентьев. Там уже по расстановке вопросов не будет. Это не в моей компетенции — сетовать на расстановку. Тренерский совет лучше знает — куда и кого ставить.

— Получается, что Терентьев — серьезная потеря.

— Да, потому что в оптимальной ситуации Саша бежал бы первый этап, я второй, Шемякин — третий, Саша Большунов — четвертый. В таком раскладе точно можно было бы бороться за медали.

— Показалось, что Большунов сегодня веселее, чем вчера после победы.

— Не знаю. Вчера я его не видел, не слышал. На самом деле, он и вчера веселый был — ходил, шутил. Сегодня мы уже вместе ходили, шутили.

— О чем говорили перед награждением?

— Что завтра будем наверстывать упущенное. Финишером будет Большунов.

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Савелий Коростелев
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