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Сегодня, 16:45

Алексей Петухов гордится, что портрет Большунова мотивирует норвежских лыжников

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Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов прокомментировал слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии Эйрика Мюра Носсума о том, что специалист используют портрет россиянина Александра Большунова для мотивации спортсменов.

«Подобное происходит не в первый раз, — цитирует «РБ Спорт» Петухова. — В свое время Петтер Нортуг вешал фотографии именитых российских спортсменов, в том числе, Максима Вылегжанина, Александра Легкова. Это сподвигало его на большую результативность, раздражительность. Очень горд, что в нашей стране и нашей сборной есть мировой лидер, с кем очень трудно бороться. Конечно, норвежцам будет очень скучно соревноваться без Большунова. Но думаю, что правосудие и разум все-таки будут на стороне России и в скором будущем ограничительные меры закончатся. Потому что соревноваться без российской сборной и, в том числе, без Саши Большунова — это большая трагедия».

38-летний российский лыжник Петухов становился бронзовым призером на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году в командном спринте.

25-летний Александр Большунов на Олимпиаде в Пекине становился чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-petuhov-gord-chto-imenno-portret-bol-shunova-motiviruet-norvezhtsev/
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Петухов
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