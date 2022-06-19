В Госдуме считают признанием авторитета портрет Большунова для мотивации норвежских лыжников

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова тренера норвежских лыжников Эйрика Мюра Носсума о портрете Александра Большунова для мотивации спортсменов.

«Кто-то вешает перед собой иконы, кто-то президента, кто-то своих родных и близких, а норвежцы Большунова. Это признание авторитета Федерации лыжных гонок России и самого Большунова. Он великий спортсмен, который одержал много красивых и мощных побед. Мы уверены, что еще много наших лыжников будут показывать результаты, которые будут огорчать и мотивировать наших коллег из Норвегии и других стран», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин Большунов в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

На Олимпийских играх в Пекине Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.