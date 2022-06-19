Губерниев посоветовал норвежцам написать письмо в FIS с просьбой допустить Большунова до стартов

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова тренера норвежских дистанционщиков Эйрика Мюра Носсума о портрете Александра Большунова для мотивации спортсменов.

«Им следует обратиться с письмом в федерацию норвежскую и FIS, чтобы разрешили лучшему раздражителю выступать. Сказав «а», надо сказать и «б». Какой смысл просто смотреть на портрет Большунова? Может быть, они, конечно, чувствуют некое сексуальное влечение, я не знаю. Если он раздражитель с точки зрения спорта, тогда он должен с ними выступать. Не так ли? Большунов — лучший лыжник мира, он король лыж», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин Большунов в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

На Олимпийских играх в Пекине Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, масс-старте, а также в эстафете вместе с Алексеем Червоткиным, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым.