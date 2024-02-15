Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

15 февраля, 14:15

Большунов — о травмах перед началом сезона: «Казалось, что можно заканчивать со спортом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как травмы повлияли на его психологическое состояние и мотивацию в преддверии сезона-2023/24.

«Шел август месяц, были травмы, после которых казалось, что все — можно, наверное, заканчивать со спортом и заниматься только восстановлением, чтобы нормально жить и заниматься семьей, чтобы спина не беспокоила и так далее. Но, как правило, когда такое случается, это дает дополнительный стимул. Я рад, что смог перешагнуть через такую сложную ситуацию и стать сильнее. Всегда будут какие-то моменты, когда будет не получаться, будут случаться травмы, но, опять же, это все зависит от характера самого спортсмена, потому что многие бы сказали: «Нет, мне это не нужно. Я пойду лучше другим заниматься. Зачем мне эти травмы?». Но в моем случае так не работает. Мне, наоборот, захотелось попробовать, посмотреть, как можно из этой ситуации выйти и что вообще можно показать», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24».

27-летний лыжник в текущем сезоне выиграл 20 гонок в Кубке России и на Спартакиаде.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Александр Большунов
1
0
Читайте также
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов: «Главная цель для меня — это обыграть самого себя»

Большунов рассказал, что все больше норвежцев ждет российских лыжников на соревнованиях
Новости
RSS RSS
Все новости