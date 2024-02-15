Большунов — о травмах перед началом сезона: «Казалось, что можно заканчивать со спортом»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как травмы повлияли на его психологическое состояние и мотивацию в преддверии сезона-2023/24.

«Шел август месяц, были травмы, после которых казалось, что все — можно, наверное, заканчивать со спортом и заниматься только восстановлением, чтобы нормально жить и заниматься семьей, чтобы спина не беспокоила и так далее. Но, как правило, когда такое случается, это дает дополнительный стимул. Я рад, что смог перешагнуть через такую сложную ситуацию и стать сильнее. Всегда будут какие-то моменты, когда будет не получаться, будут случаться травмы, но, опять же, это все зависит от характера самого спортсмена, потому что многие бы сказали: «Нет, мне это не нужно. Я пойду лучше другим заниматься. Зачем мне эти травмы?». Но в моем случае так не работает. Мне, наоборот, захотелось попробовать, посмотреть, как можно из этой ситуации выйти и что вообще можно показать», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24».

27-летний лыжник в текущем сезоне выиграл 20 гонок в Кубке России и на Спартакиаде.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».