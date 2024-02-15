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15 февраля, 14:00

Большунов: «Главная цель для меня — это обыграть самого себя»

Алина Савинова
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Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, насколько важно для него выиграть все индивидуальные гонки на Спартакиаде 2024.

«Задачи, конечно, в голове есть, но как пойдет здесь, загадывать нельзя, потому что когда выходишь на старт, вроде бы, все получается, но когда стартуешь, там уже смотришь на свое состояние, на состояние лыж, на то, в каком состоянии сейчас находятся твои соперники, и уже от этого отталкиваешься. Поэтому заранее сказать, что выиграешь все гонки, нереально. Все выходят с мечтами, с целью победить. Но я также ставлю перед собой цели, и главная цель для меня — это обыграть самого себя. Когда я могу превзойти сам себя, обыграть в скорости, в каких-то других моментах, то, конечно, ты всегда побеждаешь», — сказал спортсмен в эфире «Россия 24».

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 20 гонок в Кубке России и на Спартакиаде.

Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта с участием сильнейших спортсменов России проходит с 9 по 18 февраля.

Александр Большунов
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