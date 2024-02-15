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15 февраля, 14:30

Большунов рассказал, что все больше норвежцев ждет российских лыжников на соревнованиях

Алина Савинова
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что ему приходит большое количество сообщений от норвежских спортсменов, которые ждут возвращения россиян на турниры.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. При этом в марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.

«С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждем тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее мэр Тронхейма Кент Ранум заявил, что российским спортсменам не будут рады на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года, который пройдет в Норвегии.

27-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

Александр Большунов
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