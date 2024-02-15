Большунов рассказал, что все больше норвежцев ждет российских лыжников на соревнованиях

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что ему приходит большое количество сообщений от норвежских спортсменов, которые ждут возвращения россиян на турниры.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. При этом в марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.

«С каждым днем все больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждем тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее мэр Тронхейма Кент Ранум заявил, что российским спортсменам не будут рады на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года, который пройдет в Норвегии.

27-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, а также двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».