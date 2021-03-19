Александр Большунов: «Я уважаю Клебо как спортсмена»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, в чем находит источники мотивации.

«Будет ли мотивацией фотография Клебо дома? Первым это норвежский тренер начал для своих подопечных, он собирался повесить мою фотографию для спортсменов, чтобы они как-то мотивировались. Посмотрим, как будет складываться летняя подготовка. Если недостаточно хорошо, то, возможно, и придется сделать так, чтобы главный соперник и раздражитель где-то мелькал. Дома фото не будут висеть, это уже перебор, но где-нибудь на сборе — возможно. Или на спине у Лехи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться. Я уважаю Клебо как спортсмена, как он работает на дистанции», — сказал Большунов в эфире matchtv.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний спортсмен во второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира. Также он впервые в карьере стал чемпионом мира, победив в скиатлоне на турнире в Оберстдорфе, и занял 1-е место на «Тур де Ски».