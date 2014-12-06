Сундбю выиграл индивидуальную гонку, Белов занял восьмое место

На проходящем в Лиллехаммере этапе Кубка мира норвежец Мартин Сундбю победил в индивидуальной гонке на 10 км. Второе место занял его соотечественник Финн Крог. Еще один представитель Норвегии Шур Рете финишировал третьим. У лучшего из россиян Евгения Белова – восьмой результат.

Лиллехаммер (Норвегия)

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Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Сундбю (Норвегия) - 22.55,8

2. Крог (Норвегия) - отставание 2,2

3. Рете (Норвегия) - 6,4

4. Хальфварссон (Швеция) - 7,9

5. Дюрхеуг (Норвегия) - 18,9

6. Йесперсен (Норвегия) - 19,5...

8. Е. БЕЛОВ (Россия) - 22,0...

15. ЛЕГКОВ (Россия) - 36,7...

16. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) - 38,7...

21. ТУРЫШЕВ (Россия) - 42,1...

39. И. ЧЕРНОУСОВ (Россия) - 58,2...

41. ЛАРЬКОВ (Россия) - 59,8...

48. УСТЮГОВ (Россия) - 1.09,0...

71. ПЕТУХОВ (Россия) - 1.36,5...

86. ЯПАРОВ (Россия) - 1.57,7...

89. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 2.04,3.