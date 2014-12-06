Сундбю выиграл индивидуальную гонку, Белов занял восьмое место
На проходящем в Лиллехаммере этапе Кубка мира норвежец Мартин Сундбю победил в индивидуальной гонке на 10 км. Второе место занял его соотечественник Финн Крог. Еще один представитель Норвегии Шур Рете финишировал третьим. У лучшего из россиян Евгения Белова – восьмой результат.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Сундбю (Норвегия) - 22.55,8
2. Крог (Норвегия) - отставание 2,2
3. Рете (Норвегия) - 6,4
4. Хальфварссон (Швеция) - 7,9
5. Дюрхеуг (Норвегия) - 18,9
6. Йесперсен (Норвегия) - 19,5...
8. Е. БЕЛОВ (Россия) - 22,0...
15. ЛЕГКОВ (Россия) - 36,7...
16. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) - 38,7...
21. ТУРЫШЕВ (Россия) - 42,1...
39. И. ЧЕРНОУСОВ (Россия) - 58,2...
41. ЛАРЬКОВ (Россия) - 59,8...
48. УСТЮГОВ (Россия) - 1.09,0...
71. ПЕТУХОВ (Россия) - 1.36,5...
86. ЯПАРОВ (Россия) - 1.57,7...
89. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 2.04,3.