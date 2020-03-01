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23 года назад Вяльбе установила уникальное достижение на чемпионате мира в Тронхейме

10:35
Елена Вяльбе. Фото Игорь Уткин.
Елена Вяльбе. Фото Игорь Уткин.
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 23 года назад установила уникальное достижение на чемпионате мира. В 1997 году она стала абсолютной чемпионкой на ЧМ в норвежском Тронхейме. Вяльбе выиграла пять золотых медалей из пяти разыгранных.

В спринтерской классической гонке на 5 км Вяльбе показала второй результат, а первенствовала Любовь Егорова. Через три дня Егорова была уличена в применении допинга и дисквалифицирована и золотая медаль перешла к Вяльбе.

Особенно острой по накалу борьбы на этом чемпионате стала гонка преследования на 10 км свободным стилем, где только фотофиниш определил победу Вяльбе в борьбе с итальянкой Стефанией Бельмондо. Также Вяльбе в пятый раз на международных соревнованиях сумела выиграть самую трудную гонку в женских лыжах — марафон 30 км (в Тронхейме он проводился классическим стилем).

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