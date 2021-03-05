«Клебо спас палки от Большунова и предпринял уникальный маневр». Норвежцы смакуют победу над россиянами в эстафете

Скандинавы считают, что наша команда потратила слишком много сил на дискуссии о вреде мобильных телефонов.

Сборная России снова не смогла взять золото в мужской лыжной эстафете на чемпионате мира. Эта серия теперь продлится более четырех десятилетий. Последнее наше первое место датируется еще советскими временами — 1982 годом. Причем даже тогда СССР (Владимир Никитин, Александр Батюк, Юрий Бурлаков, Александр Завьялов) и Норвегия разделили золото на двоих. На последних крупных турнирах с 2017 года Россия неизменно становится второй за Норвегией.

В Лахти наши проиграли 4 секунды, в Пхенчхане — 9, в Зефельде — 39. Сейчас — 12, но во многом потому что Клебо повторил сценарий Олимпиады — при солидном преимуществе подпустил к себе россиянина (в Пхенчане это был Спицов) — а на финише удрал. Теперь то же самое было сделано с Большуновым, и не сказать, чтобы у Александра было больше шансов, чем у Дениса. В их личном противостоянии на этом чемпионата мира — 3:1. По сумме двух чемпионатов мира и Олимпиады — 9:2, считая все командные виды. По-видимому, чтобы обыграть норвежцев, нам нужно два Червоткина и два Большунова. И желательно еще один Иван Клебов — для спринтов.

Россияне довольны

Настроения в соцсетях после выигранного серебра в проигранной эстафете разнятся. На ресурсах Федерации лыжных гонок России, где собирается основной болельщицкий актив, скорее сдержанная эйфория. Или эйфоричное воздержание. Люди благодарят команду, радуются улыбке Александра Большунова, но намекают, что ждут дальнейшей битвы с норвежцами — уже с победными результатами.

Комментарии болельщиков. Фото Instagram

Комментарии болельщиков. Фото Instagram

Но есть и противоположная реакция. Отдельные хейтеры предпочли проследовать напрямую в направлении соцсетей Ивана Якимушкина, который за свой этап уступил норвежцу более минуты, и устроить глубокий анализ. За 3 часа они успели написать несколько десятков критикующих комментариев, но и на странице Якимушкина их догнали те, кто его поддерживает. Завязалась острая дискуссия, если ее можно таковой назвать.

Комментарии болельщиков. Фото Instagram

Комментарии болельщиков. Фото Instagram

Норвежцы пишут о столкновении Клебо и Большунова

Ценность этой победы объясняет хотя бы тот факт, что главная телерадиокомпания страны NRK вынесла отчет о победе на главную страницу всего сайта. Не просто спортивного отдела. Норвежцы, в свою очередь, пишут о провале своего застрельщика Пола Голберга, но поют дифирамбы Клебо. После гонки лидер норвежцев рассказал о маневре, который тренер Эри Носсум назвал уникальным с точки зрения техники и тактики и «на который Йоханнес единственный способен в мире». Клебо сказал, что специально на подъеме не работал жестко палками, чтобы Большунов их не сломал:

— Я не стал ставить палки в снег в моменты, когда знал, что он близко ко мне. Было бы слишком глупо оставаться там с одной палкой.

Если бы Клебо жестче ставил палки, она была бы уязвимее для поломки, добавляет Носсум.

В итоге на финишном подъеме Большунов действительно едва не сломал сопернику инвентарь.

Норвежцы особенно упирают на то, что перед эстафетами в сборной России было немало конфликтов — от обсуждения необходимости мобильных телефонов до перепалок (как их преподносят норвежцы) между группами Бородавко и Крамера. Да и поведение Большунова после командного спринта в отношении Ретивых никто не забыл. Но изменение ситуации в нашей женской команде норвежцы характеризуют смачной фразой «Вяльбе дала пинок под зад». Видимо, мужчинам его пока не хватает. Ждем 50 километров и Пекина.