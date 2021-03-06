Сегодня Йохауг может стать 14-кратной чемпионкой мира и одержать четвертую победу в Оберстдорфе в четырех гонках.

Чемпионат мира. Лыжные гонки

6 марта, суббота

14.30 (мск). Женщины. Марафон, 30 км (к)

Если поднять архивы, то выяснится, что самая успешная лыжница в истории чемпионатов мира — Марит Бьорген. У нее 26 медалей, 18 из которых — золотые. Это в нынешнем году недостижимо для действующих спортсменов. Вторая строчка у Елены Вяльбе — 14 золотых. Сегодня большие шансы догнать ее по числу побед имеет Тереза Йохауг. По общему количеству наград ЧМ она уже опередила нашу великую лыжницу, а вот золотых наград у нее пока — 13. При этом очевидно, что в марафоне любое место норвежки, кроме первого, будет расценено как огромная сенсация.

Так же следует помнить, что во времена Вяльбе программа чемпионатов мира была другой. Не было ни командного спринта, ни индивидуального. Зато было больше дистанционных гонок — например на ЧМ-1997 российская лыжница завоевала сразу пять золотых медалей. Так что сравнение нельзя назвать полностью корректным. Тем не менее, Йохауг идет на самый успешный турнир в жизни — и это заслуживает восхищения. Три золота за один чемпионат мира она прежде выигрывала, а вот четыре — еще никогда.

За призы должны побороться шведки во главе с Фридой Карлссон, и норвежки. Американки в Оберстдофе не блещут, да еще и в классическом стиле не сильно, так что они навряд ли претендуют на медали. А что же россиянки? У нас основная надежда — Татьяна Сорина. Она была лучшей из наших в скиатлоне и разделке, и хотя в марафонах прежде никогда не брала больших наград, ее нынешняя форма внушает оптимизм.

По Кирпиченко ситуация похожая. Ничего прежде на международном уровне в тридцатках она не добивалась, но оба ее выхода на старт в Оберстдорфе получились крепкими, так что надежда на хороший результат есть. Мария Истомина получила свой шанс из-за недомогания Натальи Непряевой. Наверняка будет тяжело и Алисе Жамбаловой в первом и последнем старте на ЧМ-2021. Изначально она должна была бежать практически всю программу этого чемпионата мира, но коронавирус выбил ее из колеи. Марафон будет первым выходом спортсменки на старт после продолжительной болезни и сразу же ждать чудес не приходится.

В целом медаль для любой из наших девушек будет чудом. Но, как мы знаем после женской эстафеты, чудеса со знаком плюс на этом чемпионате мира более чем возможны. В том числе для сборной России.

Регламент марафона — масс-старт классическим стилем на 30 км. Все предельно просто: кто приезжает первым, тот и чемпион. От каждой страны четыре участницы. Плюс у Йохауг личная квота как у действующей чемпионки мира.

Стартовые номера фаворитов и россиянок:

1. Эбба Андерссон (Швеция)

2. Тереза Йохауг (Норвегия)

3. Катарина Хенниг (Германия)

4. Татьяна Сорина (Россия)

5. Фрида Карлссон (Швеция)

6. Тереза Штадлобер (Австрия)

7. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

8. Криста Пярмякоски (Финляндия)

9. Катержина Разымова (Чехия)

10. Яна Кирпиченко (Россия)

11. Хейди Венг (Норвегия)

12. Алиса Жамбалова (Россия)...

16. Эмма Рибом (Швеция)...

19. Тириль Венг (Норвегия)...

20. Сэди Бьорнсен (США)...

21. Шарлотта Калла (Швеция)...

23. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)...

43. Мария Истомина (Россия)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (к)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (к)

Медальная таблица ЧМ-2021 в лыжных гонках:

Страна З С Б Всего 1. Норвегия 7 4 1 12 2. Швеция 2 2 2 6 3. Россия 1 2 1 4 4. Финляндия 0 1 1 2 5. Словения 0 0 2 2 6. Франция 0 0 1 1

Медали на лыжных чемпионатах мира: