Якимушкина уничтожают в соцсетях после провала в эстафете. После Олимпиады-2018 то же пережил Червоткин

Кто все эти люди, которые пишут такую жесть?

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 х 10 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:52.39,0

2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) — отставание 12,0

3. Франция (Юго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парис, Жюль Лапьер) — 1.12,6

Прекрасно помню глаза Червоткина после эстафеты в Пхенчхане. Никто из партнеров по сборной не высказал ему ни единой претензии. Тогда Андрей Ларьков и Александр Большунов сделали полуминутный отрыв от Норвегии, но Алексей отправил Дениса Спицова финишировать с 20-секундным отставанием.

Червоткин был в Корее после тяжелой простуды. Три недели не тренировался, ему прокололи курс антибиотиков. Но слов оправдания себе он не искал. «Эта гонка будет терзать меня долго. Золото было реально», — сказал он тогда в интервью «СЭ».

Но в тот момент Алексей вряд ли мог представить, с каким хейтом он столкнется в соцсетях. Мало кого интересовало, что на Олимпиаду Червоткин приехал чудом. Зато сотни человек не поленились написать ему уничижительные комментарии.

Радоваться — нечему, оскорблять — глупо

Сегодня Алексей провел фантастический первый этап. Один из лучших в истории лыжных гонок. Перекрыл им все. Но о гадостях, которые ему писали тогда, помнит до сих пор. Наверное, именно поэтому он первым решил поддержать Якимушкина.

Иван в микст-зоне был как тень. Такой же пустой взгляд, как у Червоткина в Корее три года назад. Он не избегал общения с прессой, но было видно, что мыслями спортсмен совсем не здесь. Ему привезли минутный отрыв, но в силу разных причин удержать его не получилось. Больше того, лидеры убежали от него на 20 секунд. Как и Червоткин в Пхенчхане, Якимушкин не искал оправданий. Он не стал валить все на сервис, а прямо заявил: «Я сильно виноват и как бы ни ехали лыжи, должен был пробежать лучше».

Казалось бы, рабочая ситуация. Вчера так же отлетела Шарлотта Калла и шведки, главные фавориты женской эстафеты, вообще сенсационно остались без медали. Провалился в командном спринте чемпион мира Федерико Пеллегрини, да и сегодня у норвежцев Пол Голберг пробежал примерно так же, как Якимушкин. Такое в спорте бывает сплошь и рядом. Радоваться тут нечему, но и оскорблять — просто глупо.

Но какие-то «красавцы» уже по ходу эстафеты завалили Инсту Ивана идиотскими комментариями. Начиная от «вали из сборной» и «спорт — это не твое» и заканчивая прямыми личными оскорблениями. Это — дичь. И пишут ее отнюдь не школьники, а взрослые люди. Отчего становится еще более жутко.

Когда-то плохое закончится

Ивану 24 года. Он идет вторым в общем зачете Кубка мира. И после успехов — считанное число поздравлений. А тут словно подвезли грузовик ненависти. С учетом того, что сейчас он сам грызет себя изнутри, такая волна может захлестнуть его. Всякие безумцы написали ему гадостей — и забыли через минуту. А спортсмен может париться из-за этого вплоть до следующей большой эстафеты. И думать, что полстраны считают его неудачником.

Вот Червоткин признался, что еще вчера переживал. Последствия эстафеты в Корее давали о себе знать. Кто-то хочет, чтобы такое же было с Якимушкиным?

Якимушкин нашел в себе силы объяснить журналистам, что случилось и не стал перекладывать всю вину на лыжи.

— Нельзя всю вину перекладывать на сервис, — сказал Иван. — Они сделали все, что могли. Видимо, я не доработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше.

— Но на спусках было видно, насколько у остальных они катят лучше.

— Разница была, но проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое тут бывает. Я старался делать все что, мог. Но стало тяжело, когда меня так легко догнали. Все преимущество, которое создал Леша, я растерял за полтора круга. Хотя изо всех сил старался. Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения.

Очень хотелось бы исправиться. Может быть, мне дадут стартовать на 50 км.

— Вы готовы к хейту? Ваши соцсети уже кипят.

— Я все это понимаю. Ребята меня поддержали. Посмеялись, что у кого-то уже было такое.

— У Червоткина в Пхенчхане.

— И у Лехи, и у Артема в Лахти не сложилось. Они посмеялись, что теперь те «болельщики» от них перейдут ко мне. Постараюсь не обращать на это внимания.

Никто в команде претензий Ивану, разумеется, предъявлять не стал. Все всё понимают. А Алексей и вовсе обратился с трогательной речью.

— После эстафеты в Пхенчхане мне тоже было тяжеловато. Я не сломался. Но было неприятно. Столько всего высказывали и выливали. Люди переходили на личности. Не понимаю таких. Главное — я их не знаю. Это не мои друзья и не мои знакомые. Ванёк, когда-то плохое закончится. Не может быть всегда хорошо. Нужно перетерпеть. Не расстраивайся. Все будет нормально.