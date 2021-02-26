Норвежцы пишут о Russisk Fiasko и называют друг друга «идиотами». А еще у них новая супермазь

Всего два дня чемпионата мира по лыжам — а в норвежской сборной уже тьма событий.

Классические спринты сложились для наших основных соперников неплохо — им удалось взять весь подиум в мужской гонке и добавить серебро у женщин. Однако времени праздновать нет — уже завтра в Оберстдорфе пройдут скиатлоны, в которых шведки и Александр Большунов бросят куда более осознанный и серьезный вызов лыжным доминаторам. «СЭ» изучил главные события в норвежской сборной после спринта и перед продолжением чемпионата — там есть на что обратить внимание.

Трудяга Клебо

Прежде всего норвежцы расхваливают Йоханнеса Клебо, который совершил подвиг, впервые в истории взяв два золота чемпионата мира в спринте подряд. Как пишет VG, его даже пришлось «сдерживать» перед чемпионатом мира из-за тренировочных сверхнагрузок. Тренеры сборной Норвегии были на связи с отцом и дедом Клебо, которые лично тренируют родственника. Тот рвался в бой и много работал, а также после четвертого места на национальном чемпионате хотел ехать на Кубок мира в Лахти — но его отговорил, как теперь оказывается, не коронавирус, а тренеры.

— Я никогда не тренировал такие объемы в декабре, январе и феврале, — говорит Клебо. — Это был своего рода риск, я никогда раньше не делал того, что делал сейчас. Тогда было сложно сказать, что это сработает. Сегодня я получил ответ и беру эти наработки с собой. Тело их восприняло.

Как норвежская сборная готовится к главным гонкам.

Отдельная героиня, конечно, девушка Клебо Пернилла Досвик, которая снова оказалась изолирована от своего возлюбленного.

— Он был у себя в домике в Скейкампене с отцом и дедушкой. Я решила остаться дома, он был сосредоточен на лыжах. Мы не встречались с Нового года, но общаемся в Facetime каждую ночь.

Когда Десвик спросили, что она сказала Йоханнесу после победы, та с улыбкой ответила: «Что я скучаю по нему, что он милый и я им горжусь. Я так рада за него. В конце концов, все окупилось, даже если это дорогого стоило».

На Большунова давят

В это же время Александра Большунова, конечно, пытаются поддавить. VG сделало громкий заголовок «Большунов подвергается критике», имея в виду, что на родине четвертое место Александра понравилось не всем. Хотя сказать, что это так, будет не совсем верно. Скорее «дерево» в спринте восприняли как достойную подготовку к другим стартам. Как сказал бы Александр Кокорин — «изи вкатка».

Главный таблоид Норвегии Dagbladet и вовсе назвал день звучным Russisk Fiasko и привел слова тренера Арильда Монсена о том, что «Большунов периодически помогал нам по ходу гонок».

Как норвежская сборная готовится к главным гонкам.

А критикой норвежцы посчитали слова Дмитрия Губерниева, который после спринта рассказал в Telegram о том, что Александр не стал общаться со СМИ из-за переживаний и посоветовал ему «держать удар». Также Губерниев «выдал» соперникам полезную для норвежцев информацию о том, что Большунов переживает из-за столкновения с финном Мяки в Лахти и наложенного на него испытательного срока на этом чемпионате. Будем надеяться, пользоваться они ей не будут.

Споры в сборной

Еще один сюжет в норвежских СМИ — споры вокруг состава на скиатлон. В заявку не попал Пол Голберг, здорово выступавший в данном виде программы на протяжении сезона. В спринте он занял восьмое место, но вряд ли можно учитывать этот результат применительно к скиатлону. Поэтому журналисты и вопрошают — где Голберг, а в ответ слышат довольно расплывчатые формулировки от главного тренера дистанционной сборной Норвегии Носсума.

Голберг взял серебро в 30-километровой гонке на чемпионате страны в Гранасене, а в конце января был третьим на Кубке мира в Лахти. Обе дистанции могут считаться чистой квалификацией к субботнему скиатлону, пишет NRK.

— Пол очень хорошо выступил, но я должен сделать выбор. На этот раз он оказался вне пятерки. Конечно, он хотел поехать. Споров не было, но было некоторое разочарование с его стороны. Голберг чувствовал, что сделал все, что мог, — сказал Носсум.

— Форма Голберга на дистанции в этом сезоне была исключительно хорошей, и я уверен, что он мог бы побороться здесь за медаль, — парирует Шюр Рете, который делит с Голбергом комнату в Оберстдорфе.

Как норвежская сборная готовится к главным гонкам.

Так или иначе, пятерка норвежцев на скиатлон выглядит так — два сильных финишера Клебо и Иверсен и тройка людей, которые готовы натягивать темп сразу, это Холунн, Рете и Крюгер.

Отметим, что в норвежских СМИ широко обсуждалось, стоит ли Голберга вообще ставить на спринт — у экспертов NRK, например, были в этом сомнения (как оказалось — по делу), и тогда Голберг довольно жестко на них отреагировал, по сути предложив самим комментаторам встать на лыжи.

Еще один конфликт в норвежской сборной произошел между женщинами. В полуфинале спринта столкнулись сестры-близнецы Венг, и пострадавшая Лотта после финиша обозвала Тириль «идиоткой». Однако уже вечером они предстали в эфире норвежского телевидения и шутливо предлагали друг другу разрешить конфликт с помощью кулачных боев. Но при этом у Лотты была перебинтована рука, а у Тириль мерцал фингал под глазом.

Норвежки рассказали, что шутка пришлась не всем по душе. «Я получила несколько сообщений, что мне надо лечиться и бить людей нехорошо. Жаль, что не все поняли наш юмор», — рассказала Лотта, хотя, судя по тону интервью, она вовсе не думает прекращать хохмить.

Как норвежская сборная готовится к главным гонкам.

Норвежцы тестируют новую смазку — и выигрывают

Еще одна прорывная новость этого чемпионата — норвежская сборная уже готовится к запрету фтор-содержащих смазок, который вводится в мировых лыжах со следующего сезона. Изначально запрет должен был действовать уже с лета 2020-го, но пандемия заставила FIS ослабить экологическое давление на команды.

И судя по словам норвежских специалистов, теплая трасса в Оберстдорфе как нельзя лучше подходит для опробования новых, бесфторовых мазей. Хотя ранее казалось, что без фторидов здесь не обойтись.

Глава норвежских сервисменов Стейн Олав Снесруд подтвердил NRK, что тесты смазок без фтора актуальны: «Да, мы пробуем это в Оберстдорфе. Новые продукты, не содержащие фтора, стали намного лучше».

В статье также приводятся слова одного из экс-руководителей сборной, ныне директора компании Swix Оге Скинстада: «Тесты показали, что лыжи действительно становятся лучше, если наносить смазку без фтора». Вполне возможно, что именно этот факт предопределит результаты на чемпионате мира.

Скиатлоны на чемпионате мира состоятся 27 февраля. В 13:45 мск побегут женщины, в 15:30 — мужчины.