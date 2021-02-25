4:0 в пользу Норвегии. Большунов начал чемпионат мира с деревянной медали

Россия — без наград в индивидуальном спринте на чемпионате мира

Чемпионат мира. Спринт (К)

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,66

3. Ховард Таугбель (Норвегия) — 0,80

4. Александр Большунов (Россия) — 5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) — 17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) — 20,49

Женщины

1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 2.36,76

2. Майкен Фалла (Норвегия) — отставание 2,32

3. Анамария Лампич (Словения) — 2,35

4. Юханна Хагстрем (Швеция) — 3,94

5. Ане Стенсет (Норвегия) — 7,31

6. Тирил Венг (Норвегия) — 10,76

Йоханнес Клебо стал чемпионом мира в классическом спринте, норвежцы взяли весь подиум. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов — четвертый и пятый. У женщин ни одна из россиянок не попала даже в полуфинал, а выиграла шведка Юнна Сундлинг. Не сказать, что итоги стартового дня для сборной России сильно веселые, теоретически зацепиться за медаль у мужчин было реально. Но по большому счету обижаться не на что — результаты более чем логичные, несмотря на крайне необычные условия проведения соревнований.

Лыжные гонки при температуре +11 градусов — специфическое зрелище. Когда еще было, что квалификацию и финальные забеги пришлось переносить на более раннее время «из-за жары»? Такое характерно для марафона, но только не лыжного, а легкоатлетического.

Как лыжный чемпионат мира забросило в весенний Оберстдорф, в то время как пол-Европы завалено снегом, — отдельная тема. Но топ-спринтерам мира пришлось выступать в очень специфических условиях. И это подтвердили уже результаты квалификации. Разрывы по 5-10 секунд между спортсменами, которых в нормальных обстоятельствах разделяют десятые доли секунд, — это необычно. А тут еще экстремальные спуски с виражами, на которых можно проиграть целую вечность, особенно в случае «залета» со смазкой...

Россиянок подвели лыжи?

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров уже рассказывал в интервью «СЭ», что при столь теплой погоде выбор правильных лыж — отдельный вид искусства. К сожалению, есть ощущение, что наша женская команда с этим как раз не угадала. Все четыре россиянки, прошедшие квалификацию, выбыли из борьбы уже в четвертьфинале.

В случае с Натальей Непряевой это можно объяснить и последствиями травмы. Наташа месяц назад сломала палец на руке и выступает через боль. В интервью «Матч ТВ» после финиша она подтвердила, что состояние пока оставляет желать лучшего. И Наталью поставили на спринт скорее с целью дать продышаться и набрать соревновательной практики, чем реально бороться за медали.

Но вот за Татьяну Сорину и Юлию Ступак очень обидно. Обе боролись до конца и, судя по всему, находятся в неплохих кондициях. Ступак вообще поймала огромный отрыв на стартовой прямой, что для нее совсем не характерно, а потом сумела подтянуться и выйти на третье место. Но на длинном спуске, который в Оберстдорфе ведет к финишу, наших объезжали как стоячих. И сделать с этим, особенно с учетом классического стиля передвижения, ничего нельзя было. Фора соперниц оказалась слишком велика.

Большунова обошли на подъеме

За наших мужчин после такого начала финальной части стало особенно тревожно. Но тут все пошло по предсказуемому сценарию. Сначала свой четвертьфинал уверенно выиграл Йоханнес Клебо, который и в квалификации имел лучшее время. Следом ему ответил тем же Александр Большунов. В своем забеге он уверенно опередил норвежца Гольберга и шведа Свенссона — очень сильных спринтеров — и попал как раз в один полуфинал с Клебо.

Прошли в следующую стадию и Сергей Устюгов с Глебом Ретивых. Но если Глеб без проблем опередил всех соперников в тактической борьбе, то у Сергея четвертьфинал сложился непросто. Из борьбы его чуть не выбил молодой соотечественник Александр Терентьев — звезда недавно завершившегося юниорского чемпионата мира. Но пока Устюгов все же сильнее, и Терентьев — единственный из россиян — завершил борьбу в четвертьфинале.

Полуфинальная битва Большунов — Клебо закончилась промежуточным триумфом норвежца. Причем Александр проиграл еще и его соотечественнику Эрику Валнесу и попал в финал только лаки-лузером. Насторожило, что на решающем подъеме оба викинга были на голову сильнее Александра. И, как потом выяснилось, это не случайность. Именно на подъеме от Большунова ушли шансы на медаль. Хотя на всех остальных отрезках дистанции россиянин ничем не уступал.

А вот в другом забеге мы потеряли Глеба Ретивых. На финише он выбрал неправильную лыжню и не смог в своем стиле выйти вперед. Судя по всему, Глеб упустил в полуфинале не только свой шанс на личную медаль, но и место в командном спринте в дуэте с Большуновым. Потому что Устюгов прошел в финал и в очной борьбе доказал, что на данный момент сильнее.

Главный забег дня завершился для нас очень обидно: Большунов лидировал почти весь забег, но пропустил вперед норвежцев на том самом подъеме. Тактике попеременного хода в бешеном темпе, который больше напоминает обычный бег, россиянин не смог ничего противопоставить. Клебо же в этом чувствует себя как рыба в воде и уверенно опередил соотечественников Тогбола и Валнеса.

Устюгова же, похоже, стала сильно беспокоить травма. Перед финалом он хромал, отказался от тактики лидирования и со стартовой прямой вообще уходил последним. Как раз на подъеме Сергей чуть приблизился, но этого хватило только для пятого места. Как потом признался Устюгов, еще 23 февраля ему было так больно, что он был на сто процентов уверен, что бежать спринт физически не сможет. Теперь главное — по максимуму восстановиться для тим-спринта.