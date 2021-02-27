Девушка норвежского лыжника Клебо восхитительна. Они познакомились в интернете

Чемпионат мира начался для Йоханнеса Клебо сразу с золотой медали: он стал чемпионом мира в классическом спринте. В чем же секрет знаменитого лыжника?

Упорные тренировки и любовь на расстоянии — может, в этом и есть залог его успеха? Давайте познакомимся поближе с девушкой спортсмена — Перниллой Досвик.

Йоханнес и Пернилла познакомились в интернете и какое-то время общались онлайн, после чего увиделись вживую. Долгое время норвежец говорил, что слишком занят тренировками и соревнованиями, чтобы позволить себе с кем-то встречаться. И даже сейчас он признается, что главное в его жизни — это спорт, а отношения с Перниллой для него далеко не на первом месте.

В октябре прошлого года, накануне старта нового сезона, норвежец настоял, чтобы все его близкие соблюдали жесткий карантин. Пернилла была вынуждена перейти на дистанционное обучение в университете. Когда же она все же выходила на улицу и встречалась с другими людьми, спортсмен отправлял ее на несколько дней к родителям и ждал, не появятся ли у его подруги симптомы коронавируса.

— Меньше всего я хочу заразиться COVID-19. Это ставит под угрозу всю мою карьеру, ведь неизвестно, каковы долгосрочные эффекты заболевания, — говорил Клебо. — После начала сезона я собираюсь оценивать риски перед каждой гонкой. Если я планирую продолжать карьеру, мне необходимо оставаться циничным.

И вот Пернилла снова оказалась изолирована от своего возлюбленного, и все ради того, чтобы он смог тренироваться и концентрироваться только на лыжах. По словам девушки, они не встречались с Нового года, но общаются в Facetime каждую ночь. Но, несмотря ни на что, она признается, что скучает и гордится его победами.