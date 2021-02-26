Отец двукратного обладателя «Большого хрустального глобуса» Александра Большунова — о шансах сына на триумф в Оберстдорфе.

Лидер лыжной сборной России Александр Большунов не сумел начать чемпионат мира в Оберстдорфе с подиума. В четверг в битве с тремя норвежцами на финише финального забега в классическом спринте наш спортсмен стал четвертым. И после этого настолько огорчился, что отказался общаться со СМИ. Сумеет ли наша звезда прийти в себя до следующего старта — намеченного на субботу скиатлона? Этот вопрос «СЭ» задал Александру Большунову — старшему, отцу обладателя Кубка мира.

— Александр после четверного места в спринте выглядел очень расстроенным.

— Он всегда жадный до побед. Это уже все знают. Если выходит, то как минимум хочет попасть в призы. Такой у него характер. Судить о его готовности на этом чемпионате мира рано. Всего одна гонка прошла. Плюс из-за простуды концовка подготовки прошла не так. Но я уверен, что будет все нормально.

— Обыграть Клебо в спринте — это вообще реально?

— Клебо мало того, что очень талантливый, так еще и занимается исключительно спринтом. Он подтягивает дистанционку, но основной упор, безусловно, на спринт. Как его можно обыграть, если здесь он действительно лучший? Хотя вот Саша все равно хочет. Такой вот он человек.

— При этом Клебо особо не расстраивается, когда проигрывает Александру в дистанционных гонках. Говорит, что все понимает. А вот Александр злится после спринтов постоянно.

— Каждый человек — индивидуум. У всех разные характеры, разное видение. Есть люди, которые вообще не переживают после поражений. Так устроены. У Саши заряд на победу. И самое главное, он же не просто сидит и очень сильно хочет — он пашет, как и все ребята. А где-то и больше. Вчера мы поговорили, все нормально. После гонки эмоции могли быть, но к вечеру он абсолютно успокоился и думает уже о будущем. Думаю, у сына все должно получиться. Потому что труд всегда вознаграждается. Я верю в это.

Наказание от FIS — психологическая атака

— На нем сказались новости из FIS по поводу «условного срока»? В случае желтой карточки — дисквалификация на две гонки.

— Вы должны понимать, что все делается не просто так. Подошел чемпионат мира — нужно нагнетать обстановку. Надавили на сильнейшего лыжника. Ведь этот испытательный срок в пять гонок можно было установить еще тогда. К Оберстдорфу он бы уже закончился. Так что это психологическое давление.

— Оно может сработать?

— Не думаю, что его эти придавили катком к асфальту. Мне кажется, Саша будет только злее.

— Вы не в Оберстдорфе. Проблема?

— Я бы психологически его поддерживал. Но у нас и так общение каждый день. Вне зависимости, есть ли гонка или нет. Не бывает такого, чтобы за день мы ни разу не созвонились. Хотя бы минуту, две, пять, если мало времени, но обязательно. В нашей семье так принято.

— Гонки смотрите одни или собираете друзей-родственников?

— Что вы. Жена вообще не может смотреть, когда он бежит. Сама ходит, круги наматывает. Да и я сейчас переживаю сильнее, чем когда-либо. Вот нужна ему эта победа. Очень нужна! Как тут не переживать?

— Одно золото сразу его «распустит»? Помню, как он радовался после «Тур де Ски» в прошлом году. И после этого его было просто не остановить.

— Конечно, это же психология. Когда знаешь, что результат, к которому шел, достигнут, становится легче. И уже выходишь, ни о чем не думая.

У норвежцев возможна командная работа, у нас — нет

— Клебо в скиатлоне опасаться стоит?

— Если «козу возить» по ходу пьесы — конечно, стоит. А если со старта пойдет скорость, начнет свои протяжки Холунн, тогда реально будет его сбросить. До финиша оставлять Клебо нельзя. Там уже бесполезно.

— Норвежцы не скрывают, что в дистанционных гонках главный раздражитель для них — ваш сын. Как думаете, какая-то командная тактика против него в Оберстдорфе возможна?

— Если честно, такой командной работы, как у них, у нас нет. У них тренер может поставить задачу — и все ее выполняют. А у нас в этом смысле нет команды. Это же просматривается. И очки у своих же забираем. Каждый бежит за себя. Не говорю, что это очень плохо, просто вот так.

Норвежцы вполне могут беречь Клебо до самого финиша. Такое мы уже видели. Зачастую им неважно, кто победит, лишь бы не Саша. Вот у них кто-то чувствует, что не выдерживает темп или палка сломалась, — так они готовы потерпеть и пожертвовать ради результата другого товарища по команде. У нас такого нет.

— Почему так?

— Каждый пашет годами и, получая свой шанс в гонке, мечтает победить сам. Это нормально. Тем более, у нас столько групп. Всем важно доказывать свою состоятельность. Конкуренция огромная, и это даже хорошо.

Жду наших в призах, Сашу на его месте

— Есть мнение, что Сане в эстафете лучше бежать не четвертый этап, а, например, второй. Чтобы сделал отрыв.

— Важно даже не это, а собрать конкурентоспособную четверку. Чтобы каждый мог решать задачи на своем этапе. Ну, допустим, привезет Саша на первом этапе 20 секунд. А за второй мы их растеряем. И что это даст?

Эстафета — это вот как раз не за себя, а за команду. И тут ни в коем случае нельзя давать слабину. Вот привезли тебе зазор — любой ценой сохрани его к следующему этапу.

Тренеры решат, куда кого ставить. Но, если это будет четвертый этап, опять же не хотелось бы, чтобы к тому моменту было полминуты отставания. Если на равных, то хотя бы сохранится интрига.

Посмотрим, что будет к эстафетам. И Сашу хочется видеть на его месте, и другие наши ребята должны забегать в призы. Очень этого жду. Норвежцы сильные, но надо бороться с ними.