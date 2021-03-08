Вяльбе обратилась к болельщикам после чемпионата мира в Германии

Президент Федерации лыжных гонок России и 14-кратная чемпионка мира Елена Вяльбе 8 марта на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

В публикации Вяльбе подвела итоги чемпионата мира в немецком Оберстдорфе и назвала Александра Большунова «нашим королем».

«Наш король! Не смотря ни на что. Спасибо, наши дорогие болельщики!

Вчерашняя гонка стала очень непростой для нас всех. Остается надеяться, что этот прецедент будет толчком для внесения изменений в правила FIS.

Следующий сезон будет особенно сложным для нашей команды. Ваша поддержка очень нужна и важна будет для нашей сборной», — написала Вяльбе.

Сборная России на чемпионате мира выиграла пять медалей. Александр Большунов стал победителем в скиатлоне, вместе с Глебом Ретивых выиграл бронзу в командном спринте, а также финишировал вторым в марафоне. Еще две серебряные медали Россия взяла в эстафетах.

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