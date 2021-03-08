Резцова назвала норвежцев «нагловатыми» и призвала изменить правила в лыжах

Олимпийская чемпионка по лыжам Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо могут вернуть золотую медаль в марафоне.

«Могу сказать, что Клебо помешал Александру, но палку он ему не ломал. Норвежцы во все времена были слегка нагловатыми. Даже в мое время они были немножко наглые на лыжне. При этом они очень тактичные. Конечно, Клебо не прав. Давно говорю, что нужно ввести правило, чтобы за 50 метров до финиша никто не имел права ничего пересекать со своего коридора. Тогда не будет таких инцидентов. Сейчас уже не нужно менять вчерашнее решение. Я понимаю, что Клебо обидно, но это спорт. Он боролся», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее Елена Вяльбе подтвердила, что норвежцы будут подавать апелляцию на решение жюри, которое лишило Клебо золотой медали в марафоне.

(Владимир Пушкарев)