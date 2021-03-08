Резцова раскритиковала поведение Большунова после финиша марафона на ЧМ в Оберстдорфе

Олимпийская чемпионка по лыжам Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на поведение российского лыжника Александра Большунова после завершение марафона на 50 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Мне не понравилось, как он повел себя после финиша. Когда было награждение, он опустил голову. Все виноваты, а он один хороший, так получается? Сначала говорит что не пойдет на награждение, а в итоге пошел. Он не прав. Нужно иметь уважение к другим участникам. Будь любезен — поздравь соперников, которые заняли первое и третье место. Он повел себя высокомерно», — сказала Резцова «СЭ».

Вчера, 7 марта, после финиша марафонского забега Александр Большунов отказался надевать серебряную медаль. Лидер сборной России хотел проигнорировать церемонию награждения.

(Владимир Пушкарев)