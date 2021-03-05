В Норвегии шокированы выступлением Червоткина в эстафете на ЧМ

Норвежский эксперт, комментатор телеканала NRK Торгейр Бьерн, 5 марта после победы сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе оценил выступление российского лыжника Алексея Червоткина.

«Ну вы знаете, я такого никогда еще не видел, шокирующее начало от русских», — цитирует Бьерна Dagbladet.

Алексей Червоткин выступал за сборную России на первом этапе мужской эстафеты и после 10 км дистанции «привез» конкурентам 46 секунд, а норвежцу Полу Голдбергу — 56 секунд. Несмотря на неудачный старт, норвежцы одержали победу в гонке. Вторыми пришли россияне, третьими — французы.

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