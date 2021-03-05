Червоткин трогательно поддержал Якимушкина после провала в эстафете

Алексей Червоткин, который феноменально провел первый этап в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе, через «СЭ» обратился к своему партнеру по команде Ивану Якимушкину.

В пятницу, 5 марта, Якимушкин на втором этапе растерял почти минуту преимущества и передал эстафету с отставанием больше 20 секунд.

«После эстафеты в Пхенчхане мне тоже было тяжеловато, — напомнил Алексей. В Корее он выступал после болезни и завалил свой этап. — Не сломался. но было неприятно. Столько всего высказывали и выливали. Люди переходили на личности. Не понимаю таких. Главное — я их не знаю. Это не мои друзья и не мои знакомые.



Ванёк, когда-то плохое закончится. Не может быть всегда хорошо. Нужно перетерпеть. Не расстраивайся. Все будет нормально».

(Владимир Иванов)