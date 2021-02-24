Устюгов, Сорина и Непряева выступят в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Стал известен состав российской команды на спринтерские гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе. В гонках примут участие Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Сергей Устюгов, которые перед стартом соревнований восстанавливались после травм, информирует ТАСС.

Спринтерские гонки пройдут 25 февраля, лыжники разыграют первые комплекты наград на турнире.

В российскую команду вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина.

Непряева при подготовке к турниру восстанавливалась после перелома руки, Сорина — после разрыва передней таранно-малоберцовой связки, Устюгов — после растяжения задней поверхности бедра.

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