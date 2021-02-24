Тренер сборной России по лыжным гонкам раскритиковал сроки проведения чемпионата мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что чемпионата мира в Оберстдорфе проходит в неподходящие сроки, поскольку теплая погода негативно влияет на качество снежного покрытия трассы.

Первые медали на чемпионате мира будут разыграны 25 февраля.

«Завтра вообще ожидается самый теплый день, будет еще жарче — около 17 градусов. Считаю, что чемпионат мира проводится слишком поздно, для центральной части Европы такая погода является делом привычным, нет ничего удивительного в том, что температура может быть 15-20 градусов», — сказал Крамер ТАСС.

Также тренер критически оценил качество снежного покрова.

«Сегодня снег очень мягкий, поэтому я поддерживаю решение перенести старт завтрашней гонки на 9 утра, — добавил он. — Я уверен, что организаторы будут использовать соль, что особенно важно на скоростном спуске с поворотом. В таких условиях очень сложно контролировать лыжи».

Чемпионат мира проходит на юге Германии, в Оберстдорфе, который расположен на высоте 800 м над уровнем моря. Турнир продлится до 7 марта.

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